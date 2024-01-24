عضو الزمالك :ملف القيد كان بمثابة "الكابوس"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات لبرنامج زمالكاوي أن المجلس واجه أزمات عديدة في الـ3 أشهر الماضية منذ تولي إدارة النادي منها ملف تجديد عقد أحمد فتوح الذى كان من أولويات مجلس إدارة النادي كما أن نادي الزمالك تضرر كثيرًا من القضايا التي عانينا منها ومستحقات لأندية ولاعبين ومدربين حيث كل طرف كان لديه حقوق في الزمالك حصل على ما يستحقه مشير أنن تعرضنا لغرامات وإيقاف قيد بجانب تغليظ العقوبات التي كادت تصل إلى خصم نقاط.

إقرأ أيضًا..

وأضاف أن قضية نادي سبورتنج لشبونة أستمرت لـ7 سنوات .. وتجاهل الردود بسبب التأخر في الحل وكان ما يهمنا هو أن يكون هناك صورة مختلفة عن الزمالك في ملف القضايا وتواصلنا مع فينجادا وأمونيكي من أجل التوسط في حل قضية سبورتنج لشبونة

وأشار أن فيتوريا سهل من مهمة الزمالك في التواصل مع مسئولي سبورتنج لشبونة

ونادي الزمالك لم يعلن عن حل أي قضية قبل إنهاءها بشكل رسمي

النتيجة النهائية في ملف القضايا هو ما كان يهمنا وليس إعلان التفاصيل

ووجه الشكر إلى حسين لبيب وحسين السيد في دورهم في ملف القضايا وقضيتي سبورتنج لشبونة وكاراكاس الفنزويلي كانوا الأكبر من حيث المبالغ المالية المطلوبة على الزمالك