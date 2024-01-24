أمم افريقيا.. شبانة: هناك أمور غريبة تحدث لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن تغيير فندق الإقامة والرحيل من أبيدجان إلى مدينة سان بيدروالتي سيخوض فيها المباراة القادمة في دور الستة عشر بكأس أمم إفريقيا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "منتخب مصر سيذهب لمدينة أصعب في الأجواء، وفوجئت بتصريحات المدرب البرتغالي".

وأضاف: "هناك شرط في عقد فيتوريا مع منتخب مصر يمنح اتحاد الكرة احقية رحيله عن المنتخب بعد كأس الأمم الافريقية دون دفع أي شروط جزائية".

وواصل: "نتمنى أن يفوز فيتوريا بكأس أمم افريقيا ووقتها سنعمل له (مقام)، لكن هناك أمور غريبة للغاية تحدث لنا في البطولة، حتى موزمبيق تعادلت امام غانا في الدقائق الأخيرة من اجل المساهمة في عبور الفراعنة لدور الـ16".

وأكمل: "مشوار منتخب مصر قد يكون جيدًا في بطولة أمم افريقيا، حتى نصف نهائي البطولة، والقدر قد يخدمنا في ظل قيام مسئولي الدولة بتوفير كافة الامكانيات لصالح المنتخب الوطني".

وأضاف: "حال صعودنا لنصف النهائي، قد تتغيير الأمور، ويكون مستوى المنتخب أصبح افضل، ومنتخب مصر يضم مجموعة جيدة من اللاعبين مثل مصطفى محمد وتريزيجيه وزيزو ومصطفى فتحي ومرموش وامام عاشور وحمدي فتحي ومروان عطية، ولكن المدرب لم يستطع تجهيز اللاعبين فنيا بالشكل المطلوب".

وأتم: "حازم امام المشرف العام على منتخب مصر ليس لديه أي تفسير لما يحدث لمنتخب مصر، فقد قمنا بتوفير كل الامكانيات وسبل الراحة، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين، وحازم لا يعرف ما يحدث، لكن التفسير المنطقي هو فيتوريا الذي لا يتعامل جيدا مع المباريات".