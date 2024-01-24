رقم تاريخي لـ موريتانيا بعد التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم رقما تاريخيا في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

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ونجح منتخب موريتانيا في الصعود للدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخيه محققا أول انتصار له على الجزائر بعد 8 مواجهات لم يتذوق خلالهم طعم الفوز .

وجاء هدف الفوز الوحيد للمنتخب الموريتاني على محاربي الصحراء عن طريق يالي ديلاهي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء وسط ذهول من جانب لاعبي المنتخب الجزائري لتسكن الشباك في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وبهذة النتيجة يصعد منتخب موريتانيا إلى ثمن نهائي البطولة الأفريقية بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وذلك كأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

