الترتيب النهائي لمجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا

سقط منتخب الجزائر أمام موريتانيا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا ليودع البطولة بشكل رسمي.

خسر منتخب الجزائر أمام نظيره موريتانيا بهدغ دون رد ليودع محاربو الصحراء بطولة كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات.

سجل هدف موريتانيا الوحيد اللاعب يالي ديلاهي في الدققية 37 من عمر المباراة.

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كما شهدت مباريات نفس الجولة التي أقيمت اليوم فوز أنجولا على بوركينا فاسو بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة يتذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطتين فقط، خلف موريتانيا صاحب المركز الثالث بـ 3 نقاط، بينما يتصدر منتخب أنجولا المجموعة بـ 7 نقاط وبوركينا فاسو في المركز الثاني بأربع نقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر في أمم أفريقيا

1- منتخب أنجولا.. 7 نقاط

2- بوركينا فاسو.. 4

3- موريتانيا.. 3

4- الجزائر.. نقطتين