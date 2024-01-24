لابورتا يفتح النار على ريال مدريد بسبب التحكيم

شن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هجوماً قاسياً على غريمه التقليدي ريال مدريد بسبب القرارات التحكيمية الأخيرة.

يرى لابورتا أن ريال مدريد استفاد بشكل كبير من القرارات التحكيمية في المباراة الأخيرة أمام ألميريا بـ الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز على ألميريا بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “هناك غش في الدوري الإسباني، ريال مدريد حصد العديد من النقاط بسبب القرارات التحكيمية”.

وأضاف: “أنا رئيس لا يخفي ارائه، وأرى أن صوتي يجب أن يكون مسموع، لأنني أرى بأننا مظلومون، ونرغب بأن يتحمل أحد ما المسؤولية”.

وتابع رئيس برشلونة: “كان هناك قلق من قبل لاعبي برشلونة بعد الفوز على بيتيس بسبب ما حدث في البرنابيو في مباراة ريال مدريد والميريا، هدف ألميريا صحيح بالنسبة لي، لم يكن يجب أن يتم إلغاؤه، هذا عار”.