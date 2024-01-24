مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تنتهي مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، اليوم الأربعاء.

وتأهلت بالفعل بعض المنتخبات إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات دور ثمن النهائي.

مواعيد مباريات دور الـ16

أنجولا ضد (لم يتم تحديد الطرف الثاني) - السبت 27/1 - الساعة 7 مساء

نيجيريا ضد الكاميرون - السبت 27/1 - الساعة 10 مساء

غينيا الاستوائية ضد غينيا - الأحد 28/1 - 7 مساء

مصر ضد (لم يتم تحديد الطرف الثاني) - الأحد 28/1 - 10 مساء

الرأس الأخضر ضد موريتانيا - الإثنين 29/1 - 7 مساء

السنغال ضد (لم يتم تحديد الطرف الثاني) - الإثنين 29/1 - 10 مساء

بوركينا فاسو ضد (لم يتم تحديد الطرف الثاني) - الثلاثاء 30/1 - 7 مساء

لم يتم تحديد الطرفين - الثلاثاء 30/1 - 10 مساء

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