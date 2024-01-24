أمم أفريقيا.. ضياء السيد: يجب عودة الهدوء لمعسكر منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن كرة القدم تمنح الفرص دائمًا، ولكن على منتخب مصر استغلالها، مشيرا إلى أن الأمل قائم وبقوة للوصول لأبعد نقطة في بطولة أمم إفريقيا، رغم تقديم أداء سيئ داخل الملعب، والدخول في أزمات آخرى بعيدًا عن المستطيل الأخضر، مثل أزمة محمد صلاح.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر كان جيد، لكن هناك تراجع مستوى واضح لبعض اللاعبين، مثل أحمد حجازي الذي لديه إمكانيات وخبرات كبيرة".

وأضاف: "نعاني من مشكلة إدارية واضحة في حل بعض الأزمات، لابد أن يعود الهدوء لمعسكر منتخب مصر، هناك مشكلات يجب حلها سريعًا، والأزمات التي تشتعل داخل المعسكر بسبب عدم وجود رؤية جيدة أو التأخير في اتخاذ القرار وآخرها ما حدث في مشكلة محمد صلاح".

وواصل: "منتخب مصر يعاني من أزمات ليس لها علاقة بالمستطيل الأخضر ولم يكن من المقبول الحديث عن أحقية محمد صلاح بشارة القيادة، وأتمنى ان تنتهي المشكلات سريعا قبل مواجهة دور الـ16، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين من أجل تحقيق نتائج طيبة خلال المباراة القادمة".

وأكمل: "فيتوريا بالتأكيد علم بعض الأمور الفنية تخص التشكيل واختيار اللاعبين، كما أتمنى عدم إصابة أي لاعب آخر، مثلما حدث لنا في النسخة السابقة، وهناك دوافع مختلفة عند اللاعبين، واعتقد أنه قادرين على تجاوز الصعوبات".

وأتم: "أتمنى ان يصل منتخب مصر إلى النهائي، ولدينا خبرات كبيرة حتى لو واجهنا منتخب المغرب في الدور القادم، لكن اتمنى الابتعاد عن الاصابات في المقام الأول".