حسرة رياض محرز بعد مغادرة الجزائر كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات.. فيديو

ظهر الحزن والحسرة على وجه رياض محرز نجم منتخب الجزائر والاهلي السعودي بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات.

خسر منتخب الجزائر أمام موريتانيا بهدف دون رد ليودع بطولة كأس أمم افريقيا من دور المجموعات.

انهى منتخب الجزائر مشواره في البطولة متذيلاً للمجموعة برصيد نقطتين فقط بينما يتصدر أنجولا الترتيب بـ 7 نقاط، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ 4 نقاط، وموريتانيا ثالثاً برصيد 3 نقاط.

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التقطت عدسات الكاميرات حزن رياص محرز بعد مغادر محاربو الصحراء للبطولة من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

قدم لاعبو الجزائر اداء محبط في هذه النسخة من البطولة فلم يحقق فوز في أي مباراة وتعادل في أول لقائين أمام كل من بوركينا فاسو وأنجولا وخسر من موريتانيا.