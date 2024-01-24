الامارات | ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي أستراليا للمرة الـ 11

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يبلغ نصف نهائي أستراليا للمرة الـ 11 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب والمصنف أول عالمياً، الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الـ11 في مسيرته وذلك بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (7-3) و4-6 و6-2 و6-3.

وهي المرة الـ48 التي يبلغ فيها الصربي، المتوج بـ24 لقبا كبيرا، المربع الذهبي في بطولات غراند سلام، معززاً الرقم القياسي.

ويلعب ديوكوفيتش (36 عاما) الذي بات على بُعد مباراتين من تحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى، مع الإيطالي يانيك سينر الرابع عالميا الفائز على الروسي أندري روبليف الخامس 6-4، 7-6 (7/5) و6-3.

وهذه المرة الأولى التي يتأهّل فيها سينر إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيواجه الصربي للمرة السابعة، علماً أن الأخير يتفوّق بأربعة انتصارات.

وقال الإيطالي "محظوظٌ لأنني سأواجه الرقم واحد في العالم، لكنها ستكون مباراة صعبة. ما يمكن أن أضمنه هو أنني سأقدّم 100% في المواجهة".

بدوره، قال ديوكوفيتش الذي احتاج إلى ثلاث ساعات و45 دقيقة للتغلب على فريتز المصنف 12 عالميا "كان الجو حاراً للغاية".

وأضاف "الأمر مرهق من الناحيتين الجسدية والذهنية. تصفيق حار لفريتز على الأداء الرائع اليوم وفي هذه البطولة".

وتابع "الفوز بنقاط كسر الإرسال كان سيئا، لكنني أعتقد في نهاية اليوم أنني تمكنت من كسر إرساله عندما كان الأمر مهما، (في المجموعتين) الثالثة والرابعة".

وتبادل اللاعبان الكرات في المجموعتين الاولى التي استغرقت ساعة ونصف الساعة والثانية في ظل ظروف مناخية صعبة بسبب ارتفاع الحرارة.

واحتاج فريتز في الشوط الاول للمجموعة الاولى إلى 16 دقيقة و25 ثانية للفوز بارساله بعدما أنقذ ثلاث كرات.

وقاوم الاميركي ابن الـ26 عاما محاولات ديوكوفيتش، وتمكن من الحصول على كرتين لكسر إرساله في المجموعة الثانية عشرة وحسم المجموعة في صالحه، إلا انه فشل في ذلك فاحتكما إلى شوط فاصل فاز به الصربي 7-3.

وفشل "ديوكو" في كسر ارسال منافسه في المجموعة الثانية، برغم حصوله على 15 فرصة في الشوطين الاولين، فتنازل عن ارساله امام المتحدر من فلوريدا، ومنحه فرصة التعادل 1-1 .

ومع هبوط الظلام وانكفاء الشمس، استعاد ديوكوفيتش انفاسه بخلاف فريتز، وتمكن للمرة الاولى من كسر ارسال الاخير في الدقيقة 160 وتحديدا في الشوط الثاني من المجموعة الثالثة التي حسمها 6-2 قبل ان يكسب الرابعة 6-3 في طريقه لحسم المباراة في 3 ساعات و45 دقيقة.

ويعاني ديوكوفيتش في مشاركته الخامسة عشرة في ملبورن، حيث خسر مجموعة في ثلاث مباريات قبل وصوله إلى المربع الذهبي، كما تجاوزت مباراتان من الخمس التي خاضها ثلاث ساعات ونصف الساعة. لكن على الملاعب التي يعشقها، حجز المصنف أول عالمياً مقعده في المربع الذهبي للمرة الـ11.

لم يُهزم الصربي، حتى الآن، في نصف نهائي أو النهائي في ملبورن.

- سابالينكا وغوف إلى نصف النهائي -ولدى السيدات، تابعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا وحاملة اللقب، مشوارها بنجاح بفوزها السهل على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الحادية عشرة 6-2 و6-3، وضربت موعدا مع الأميركية كوكو غوف الرابعة والفائزة على الأوكرانية مارتا كوستيوك 7-6 (8-6) و6-7 (3-7) و6-2.

وتفوح رائحة الثأر من المواجهة في المربع الذهبي بين اللاعبتين بعدما توجت غول بلقبها الكبير الاول على حساب سابالينكا عندما تغلبت عليها في المباراة النهائية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي الصيف الماضي.

ولم تحتج سابالينكا لأكثر من 71 دقيقة للفوز على منافستها، بخلاف غوف التي لم يسبق لها أن تجاوزت الدور ثمن النهائي في ملبورن، حيث استغرقت مباراتها 3 ساعات و8 دقائق للتغلب على المصنفة 37 على ملعب "رود ليفر أرينا".

وقالت البيلاروسية البالغة 25 عاما "لقد لعبت بشكل رائع، وآمل فقط في أن أتمكن من الاستمرار في اللعب بهذه الطريقة".

وتابعت "أعني أن كل هذا بسبب الأجواء. لديّ أفضل دعم هنا".

وفازت سابالينكا بجميع مبارياتها السبع السابقة في الدور ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى وأرجعت ثباتها إلى العمل الجاد "لقد عملت بجد في العام الماضي وفي فترة ما قبل الموسم. الأمر كله يتعلق بالعمل الجاد، أبذل كل ما في وسعي في ملعب التدريب حتى أكون مستعدة للمباراة".

من ناحيتها، حققت غوف انجاز التأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة الاولى في مسيرتها بفوزها الصعب على كوستيوك 7-6 (8-6) و6-7 (3-7) و6-2.

وفازت غوف (19 عاماً) في مباراتها الـ12 توالياً في بطولات غراند سلام، وتحديداً منذ فلاشينغ ميدوز في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما أنها لم تُهزم منذ مطلع العام الحالي في 10 مباريات توالياً، بعدما احتفظت بلقبها في دورة أوكلاند النيوزيلندية بداية الشهر الجاري.

وقالت الأميركية "أنا سعيدة وفخورة بالقتال الذي أظهرته اليوم".

وأضافت "مارتا منافسة صعبة.. لقد قَاتلتُ وتركت كل شيء في الملعب".

وشهدت المباراة الكثير من الأخطاء المباشرة من اللاعبتين، وتحديداً أكثر من 100، نصفها في المجموعة الأولى.

وقلبت الأميركية تأخرها في المجموعة الأولى من 1-5 وكرتين لصالحها منافستها (2-5 في الشوط الفاصل)، إلى فوز بعد ساعة و16 دقيقة.

وبخلاف انجازها في الأولى، لم تنجح غوف في حسم المجموعة الثانية لصالحها عندما ارسلت والنتيجة 5-3، ووجدت نفسها تخوض مجدداً الشوط الفاصل لكن من دون أن تفوز به هذه المرة. لعبت مجموعة ثالثة فاصلة حسمتها سريعاً لصالحها بعدما تقدمت 5-0، فالمباراة.