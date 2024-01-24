الاهلي يحسم جدل التعاقد مع جديد بديلًا لـ محمد الشناوي

حسم النادي الاهلي الجدل حول إمكانية التعاقد مع حارس جديد بديلًا لـ محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وأصيب محمد الشناوي بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام كاب فيردي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلم”كورة 365″ فإن هناك اقتراح داخل النادي الاهلي للتوقيع مع حارس جديد بل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية وذلك خوفا من تأخر عودة محمد الشناوي من الإصابة في الفترة القادمة.

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ويوجد قلق يسيطر على لجنة الكرة داخل الفريق الأحمر من وجود مصطفى شوبير وعلاء حمزة فقط في مركز حراسة المرمي، حيث يفتقدان الخبرة خاصة في المباريات الكبيرة.

وتنتظر لجنة الكرة داخل الاهلي القرار النهائي من جانب السويسري مارسيل كولر بخصوص التوقيع مع حارس جديد في الميركاتو الشتوي الحالي.