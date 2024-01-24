التشكيل المتوقع لمباراة تونس وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب تونس تحت قيادة مدربه الوطني جلال القادري لمواجهة جنوب أفريقيا مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة حاسمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

موعد مباراة تونس وجنوب أفريقيا

تنطلق مباراة تونس وجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب أفريقيا

ستكون مباراة تونس وجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كأس الأمم في كوت ديفوار.

وتقرر تعيين الحكم الدولي السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة تونس وجنوب أفريقيا ويعاونه في غرفة الفار الحكم الموريتاني دحان.

ولا بديل عن الفوز لمنتخب تونس على جنوب أفريقيا للوصول إلى 4 نقاط وانتظار نتيجة مباراة مالي وناميبيا ضمن نفس المجموعة، وايضا انتظار نتائج المجموعات الأخرى لتحديد موقفه من الصعود لدور ال16.

تشكيل تونس أمام جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: كشريدة – علي العابدي – مرياح – منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – إلياس السخيري.

خط الهجوم: يوسف المساكني – حمزة رفيعة – إلياس عاشوري.

تشكيل جنوب أفريقيا المتوقع أمام تونس

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أوبيري موديبا - سياندا زولو - خوليسو موداو - موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - ثابيلو ماسيكو - سفيفيلو سيتولي.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنيس ماكجوبا.

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