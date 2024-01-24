الحضري يدعم الشناوي: هترجع بسرعة إن شاء الله

ياسر رشاد - القاهرة - حرص عصام الحضري نجم المنتخب المصري السابق على دعمه محمد الشناوي بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف خلال مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض الشناوي لإصابة قوية في مباراة كاب فيردي ما جعله يخرج بديلا في اللقاء، ويشارك محمد أبوجبل بدلا منه، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

كتب عصام الحضري عبر الفيس بوك داعما محمد الشناوي بعد إصابته بـ خلع في الكتف: " إن شاء الله ترجع بألف سلامة وأقوى من أي وقت، وهترجع بسرعة إن شاء الله، قدر الله وما شاء فعل ".

وكان اتحاد الكرة أعلن سفر الشناوي إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوصات طبية بعد تعرض لإصابة بخلع في الكتف، ليغادر معسكر الفراعنة.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه الرسمي: يسافر مساء اليوم محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

وأشار طبيب المنتخب أن محمد الشناوي لم يكن جاهزًا لحراسة مرمى الفراعنة وأنه أبلغ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعدم جاهزية محمد الشناوي، وطالبه بعدم مشاركته في مباراة موزمبيق تحديدًا في بداية البطولة.

وأكد طبيب المنتخب أن محمد الشناوي هو الذي أصر على المشاركة في المباريات رغم تحذيرات الجهاز الطبي.

