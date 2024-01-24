4 أخطاء أدت لخروج منتخب الجزائر من كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الجزائر خروج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في يوم الثلاثاء، بعد أن تعرضت للهزيمة أمام موريتانيا بنتيجة 0-1 في مباراة الظهيرة.

وغادر محاربو الصحراء أمم أفريقيا من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون، وذلك تحت قيادة المدرب نفسه، جمال بلماضي.

وفي المقابل، حقق المنتخب الموريتاني نجاحًا بتحقيق أول انتصار في بطولة كأس أفريقيا في مشاركته الثالثة، كما نجح في التأهل لأدوار خروج المغلوب لأول مرة في تاريخه، وذلك على حساب منتخب الخضر صاحب اللقبين القاريين.

أدت بعض العوامل إلى استبعاد الجزائر، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، حيث حققت نتائج ضعيفة بعد أن حصدت فقط نقطتين من تعادلين مع أنغولا وبوركينا فاسو، في حين تلقت هزيمة من موريتانيا.

اختيارات بلماضي الفنية

يُعد خروج الجزائر من بطولة الأفريقية، بسبب المدرب بلماضي الذي لم يستطيع من التعامل بشكل صحيح مع المباريات الثلاثة، مما أدى إلى عدم تحقيق الفريق الجزائري أي انتصار أمام منتخبات ضعيفة على الورق.

بلماضي

وعلى الرغم من امتلاكه على أسلحة مهمة وجيدة في خزانته، إلا أن اختيارات المدرب الجزائري، في المباراة الحاسمة ضد موريتانيا، كانت عامل مباشر في الإقصاء المبكر.

مستوى باهت للاعبي المنتخب

وتوجد بعض الأسباب الأخرى أدت لاستبعاد الجزائر من "كأس الأمم الأفريقية 2024"، إلى ضعف بعض أركان المنتخب خلال المباريات الثلاثة، وخاصة في مباراة موريتانيا التي كانت تمثل جسرًا للخضر نحو التأهل إلى دور الـ 16.

محرز

يقود رياض محرز قائمة اللاعبين، الذين لم يحققوا أي فاعلية في ثلاث مباريات من مرحلة المجموعات، وحدث ذلك في الشوط الثاني أما مورتنيا عندما دخل كبديل، كانت الجماهير الجزائرية تنتظر تأثير للاعب على أرض، ولكن العكس حدث، حيث لم يقدم أي أداء يستحق الذكر.

غياب التأثير الهجومي

تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل ثلاثة أهداف خلال مباراتي أنغولا وبوركينا فاسو، ولكنه فشل في هز شباك مرمى موريتانيا، حيث توفرت فرص عديدة خلال الشوط الأول، ولكن التسرع وقلة الفعالية حالت دون تسجيل أي هدف.

التغييرات التي قام بها المدرب الجزائري خلال الشوط الثاني، في الخطوط الهجومية ولكنها تغيير في الرتم الهجومي بل على العكس، فقد غابت الفرص خلال النصف الثاني من المباراة.

انهيار بدني في الشوط الثاني

منتخب الجزائر وموريتانيا

تسبب التعب البدني، في إقصاء الجزائر من البطولة في مرحلة مبكرة، حيث ظهر لاعبو الجزائر تعبانون جسديًا، وفشلوا في المسايرة لاعبي موريتانيا، الذين ظهروا متفوقين جدًا في هذا الجانب.