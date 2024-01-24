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تشكيل الإسماعيلي إنبي بكأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.
 

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: 

في حراسة المرمى.. "كمال السيد،
في خط الدفاع..  عماد حمدي، محمد هاشم، محمد بيومي، عمر السعيد.
في خط الوسط .. نادر فرج، عبد الله السعيد، محمد وجدي، محمد حسن .
في الهجوم .. حسن صابر، عبد الرحمن مجدي".
 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "عبد الله جمال، عصام صبحي، أحمد وجيه، عبد الله حسني، عبد الله حسن، حازم مرسي، محمد إيهاب، أبو بكر حمزة، ياو أنور".
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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