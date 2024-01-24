تشكيل الإسماعيلي إنبي بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.



وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى.. "كمال السيد،

في خط الدفاع.. عماد حمدي، محمد هاشم، محمد بيومي، عمر السعيد.

في خط الوسط .. نادر فرج، عبد الله السعيد، محمد وجدي، محمد حسن .

في الهجوم .. حسن صابر، عبد الرحمن مجدي".



ويتواجد على مقاعد البدلاء: "عبد الله جمال، عصام صبحي، أحمد وجيه، عبد الله حسني، عبد الله حسن، حازم مرسي، محمد إيهاب، أبو بكر حمزة، ياو أنور".

