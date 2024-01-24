خطوة تفصل انضمام محمد أبو جبل لـ الاهلي في الشتاء

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف النادي الاهلي من التعاقد مع الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى البنك في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويبجث النادي الاهلي في الفترة الحالية عن التعاقد مع حارس مرمى جديد عقب إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

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ويدرس مسئولو المارد الأحمر التوقيع مع محمد أبو جبل من البنك الأهلي، ولكن في حالة موافقة المدير الفني السويسري مارسيل كولر على ضمه في الفترة المقبلة خاصًة بعد غياب الشناوي لفترة طويلة.

وتحسم لجنة الكرة بالنادي الاهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر الموقف النهائي لضم محمد أبو جبل بعد إصابة الشناوي خلال الجلسة التي ستجمع بين الطرفين في الساعات المقبلة.