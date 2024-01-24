كولر يوافق على قيد حارس جديد في الاهلي بعد إصابة محمد الشناوي

وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على قيد حارس جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عقب إصابة محمد الشناوي.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة قوية بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر في لقاء كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

واستقر كولر على قيد الحارس حازم جمال، لاعب فريق الشباب بالفريق، في قائمة الفريق الأحمر بجانب الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

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وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي ترشيحات لحراس مرمى يمكن التعاقد معها خلال شهر يناير الجاري لحسم هذا الملف بصورة نهائية خلال الساعات المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في بيان رسمي سفر الشناوي لى ألمانيا، إذ سيخضع الحارس الدولي لبعض الفحوصات الطبية الأطباء بعد صعوبة استكماله مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.