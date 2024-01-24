فيتوريا يعيد ترتيب أوراقه..وأزمة بشأن فندق الإقامة الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إعادة ترتيب أوراق الفراعنة في المعسكر المقام حاليا بمدينة أبيدجان قبل أن ينتقل إلى مدينة سان بيدرو من أجل خوض مواجهة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وكان المنتخب قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد معاناة شديدة، حيث كان دور المجموعات بمثابة عنق الزجاجة ولم يتذوق خلاله طعم الانتصار، إذ تعادل مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة(2-2)، لتنهال الانتقادات على اللاعبين والجهاز الفني، وهو ما دفع فيتوريا إلى الاجتماع مع معاونيه للوصول إلى حلول للأزمات التي تواجه الفراعنة سواء على المستوى الدفاعي أو حراسة المرمى.

في سياق متصل، يواجه المنتخب عدة متاعب في كوت ديفوار، حيث علمت "الخليج 365" أن البعثة برئاسة خالد الدرندلي تنتظر حتى الآن في أبيدجان، بسبب صعوبة حجز فندق في مدينة سان بيدور التي تبتعد عن العاصمة 5 ساعات، حيث لا يتوفر أماكن في الفنادق المحدودة بهذه المدينة.

وأشار المصدر إلى أن المنتخب سينتظر في أبيدجان لمدة ٢٤ ساعة حتى تنتهي منافسات دور المجموعات، ويتأكد مغادرة إحدى البعثات من المدينة بعد وداع البطولة، ومن ثم سيتم التنسيق مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لحجز الفندق وسفر الفريق بحافلات إلى سان بيدرو.

