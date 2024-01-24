"تهانينا يا أناكوندا".. حساب الدوري الفرنسي يوجه رسالة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حساب الدوري الفرنسي، رسالة خاصة لمصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني ونادي نانت، بعد تأهل الفراعنة لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمستوى المميز الذي يقدمه المهاجم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" صورة لمصطفى محمد وكتب: "تهانينا يا أناكوندا.. الملك المصري حاضر في كل المواعيد.. أشياء اعتدنا عليها منك يا مو".

ويعد مصطفى محمد أحد هدافي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا، برصيد ثلاثة أهداف، أحرزهم في جميع مباريات دور المجموعات في مرمى موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، نجح في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة، وينتظر مواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

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