فورموسينيو يعلن تشكيل فيوتشر أمام المحلة بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام بلدية المحلة بكأس الرابطة المصرية.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نيم ، محمود رزق ، علي الفيل ، محمود شعبان

في وسط: غنام محمد ، حساني اموراني، عبد الكبير الوادي ، كجالي درامي ، محمد محمود

في هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى ، محمد ربيعة ، خالد رضا ، محمد صادق ، علي زعزع ، هشام عادل ، أحمد رفعت ، أحمد عاطف ، عمر السعيد

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بلدية المحلة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.