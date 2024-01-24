الزمالك يسقط أمام أم صلال في دورة الوحدة الودية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر الزمالك أمام أم صلال بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في لقاء تحديد الترتيب الثالث ببطولة الوحدة الودية بالإمارات، على ستاد آل نهيان.

جاء الشوط الأول متوسطا من كلا الفريقين، ولم ينجح الزمالك في تسجيل لينتهي الشوط سلبيا دون أهداف.

حاول الزمالك فك شفرة أم صلال، لتسجيل الهدف الأول، لكن في الدقيقة 74 سجل أم صلال الهف الأول في شباك الزمالك عن طريق مشعل الشمري.

وفي الدقيقة 78، واصل لاعبو فريق أم صلال الضغط قبل أن يسجل الهدف الثاني عن طريق كينجي جورييه.

ق81: فرصة الهدف الثالث تضيع على أم صلال بعدما مرت تسديدة الشمري بجوار القائم الأيمن.

ويخوض الزمالك دورة بالإمارات في الفترة من 20 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وخسر الزمالك أمام الوحدة في مباراة دور نصف النهائي، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فريق أم صلال هُزم من الاتفاق.

