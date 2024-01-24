إقالة جيان لويس جاسكيه من تدريب كوت ديفوار..رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم الأربعاء إقالة الفرنسي جيان لويس جاسكيه من منصبه كمدير فني لـ كوت ديفوار.

أشار الاتحاد الإيفواري في بيانه الرسمي، إلى أن جاسكيه لم يعد مديرا فنيا للمنتخب الإيفواري، بعد سوء النتائج في بطولة كأس الامم الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويأتي منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث في المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية، ويملك في رصيده 3 نقاط ، بعد تحقيق انتصار وحيد في المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو بهدفين نظيفين، قبل ان يتلقي خسارتين متتاليتين أمام نيجيريا، وغينيا الإستوائية.

وكلف الاتحاد الإيفواري إيمرس فاي المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلفا للفرنسي جاسكيه حال استمرار الأفيال في البطولة.

قاد جاسكيه صاحب الـ70 عاما قيادة كوت ديفوار في مايو 2022، وعمل من قبل كمساعد مع منتخب فرنسا مع المدرب لوران بلان، وأيضًا عمل مساعدا في باريس سان جيرمان مع لويس فرنانديز ولوران بلان.

لدى منتخب كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الأولى مع فارق الأهداف (-3)، وينتظر منتخب الأفيال مباريات المجموعة الخامسة والسادسة لتحديد موقفه في البطولة.

