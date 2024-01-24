الهلال السعودي يحسم مصير أجانب الفريق في شتاء 2024

حسم مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، مصير أجانب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بعض لاعبي الهلال السعودي الأجانب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أبرزهم ميشيل ديلجادو.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط، أن الهلال السعودي أغلق ملف التعاقدات الأجنبية ولن يتخلى عن أي من لاعبيه المحترفين في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وبالتالي تأكد استمرار جميع لاعبي الهلال السعودي الأجانب، من بينهم ميشيل ديلجادو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الزعيم السعودي قد تعاقد مع رينان لودي، في يناير الجاري، قادمًا من صفوف مارسيليا الفرنسي، وعليه فقد قرر عدم ضم أي لاعب جديد.

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة.