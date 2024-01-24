الزمالك يفاضل بين عبدالله السعيد ونجم فيوتشر لتدعيم صفوفه

يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بين عبدالله السعيد نجم بيراميدز، ولاعب فيوتشر، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

وارتبط عبدالله السعيد، أكثر من مرة بالانضمام إلى صفوف الزمالك، حيث أن هناك رغبة من اللاعب في ارتداء قميص القلعة البيضاء.

وبحسب الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، فإن نادي الزمالك مازال مهتم بضم عبدالله السعيد حتى هذه اللحظة.

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وأوضح أن عبدالله السعيد، لا يمانع في الانتقال إلى الزمالك، وأبدى رغبته بالموافقة لمسؤولي النادي الأبيض بشرط وحيد وهو إنهاء كافة التفاصيل مع بيراميدز.

وأشار شبانة إلى أن هناك مفاضلة داخل الزمالك مابين ضم عبد الله السعيد أو ناصر ماهر لاعب فيوتشر.

والجدير بالذكر أن الزمالك نجح في رفع إيقاف القيد، وحصل على الضوء الأخضر من الفيفا للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.