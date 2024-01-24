4 حالات لمواجهة مصر المغرب في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر منتخب مصر مباريات المجموعة السادسة في الجولة الثالثة والأخيرة، لتحديد منافسه في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد التعادل مع الرأس الأخضر 2-2، و التأهل كثاني المجموعة الثانية.

وتأهل منتخب مصر كثاني المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، ويواجه ثاني المجموعة السادسة التي تضم، المغرب، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالآتي:

المغرب، 4 نقاط.

الكونغو الديمقراطية، 2 نقاط.

زامبيا، 2 نقاط.

تنزانيا، 1 نقاط.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة بالنسبة للمجموعة السادسة، مساء اليوم الأربعاء، إذ يواجه منتخب المغرب نظيره زامبيا، ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا.

وتوجد 4 حالات يمكن فيها أن يواجه منتخب مصر نظيره المغرب في دور الـ16 وهي، فوز زامبيا على المغرب وتعادل تنزانيا والكونغو الديمقراطية، تعادل زامبيا والمغرب وفوز الكونغو الديمقراطية على تنزانيا، بفارق +4 أهداف أو بفارق +3 أهداف، وتكون الأهداف المسجلة لصالح الكونغو، خسارة المغرب من زامبيا وفوز تنزانيا على الكونغو الديمقراطية بأى نتيجة، الحالة الرابعة هي القرعة وتكون في حالة تساوي النقاط.

ووفقا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يتم الاحتكام إلى عدة نقاط في حالة تساوي المنتخبات في النقاط وهي، النقاط في المواجهات المباشرة، الفارق في الأهداف في المواجهات المباشرة، الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

وفي حالة تعادل أكثر من منتخبين وتطبيق القواعد السابقة مع استمرار التعادل، يتم تطبيق عدة معايير أخرى وهي، فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة، سحب القرعة.

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