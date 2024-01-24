الزمالك يخسر من أم صلال القطري ويحتل المركز الرابع في بطولة الوحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - خسر الفريق الأول لنادي الزمالك، من نظيره أم صلال القطري، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إطار تحديد المركز الثالث ببطولة الوحدة الإماراتي الودية.

وظهر لاعبو الزمالك بشكل متواضع منذ بداية المباراة، ولم يقدموا العرض المتوقع، بينما ظهر المنافس بشكل مميز، ونجح لاعبيه في استغلال تراجع الفريق الأبيض.

وتقدم فريق أم صلال بالهدف الأول في الدقيقة 72 عن طريق مشعل الشمري، وفي الدقيقة 78 أضاف، كينجي جورييه، الهدف الثاني لفريق أم صلال.

وبهذه النتيجة، حصل فريق الزمالك على المركز الرابع في البطولة الودية، بعدما تلقى الخسارة في أول مباراة من الوحدة الإماراتي 3\1، والثانية من أم صلال القطري 2\0.

اقرأ أيضا:

"أنا سايب رجالة".. تفاصيل جلسة الوداع بين صلاح ولاعبي المنتخب

"بيسمع الكلام".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن ما فعله كلوب مع صلاح

منافس مصر.. المواعيد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم