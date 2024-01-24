فيوتشر يهزم بلدية المحلة ويفشل في التأهل لربع نهائي كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مودرن فيوتشر فوزًا صعبًا على بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية.

سجل عبد الكبير الوادي هدف فريق فيوتشر الوحيد في الدقيقة 12 من الشوط الأول، حاول بعدها بلدية المحلة إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه لم تمكن من هز الشباك.

فيوتشر يفشل في التأهل

بهذه النتيجة يفشل فريق فيوتشر في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الرابطة، حيث يبقى في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن فريق سموحة الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.