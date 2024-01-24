أمم أفريقيا.. تونس تتعادل مع جنوب أفريقيا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة تونس وجنوب أفريقيا المقامة على ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

بدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: البشير بن سعيد.

الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.

ويسعى منتخب تونس لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من مباراة اليوم للحفاظ على آماله في التأهل، بعدم سقوطه في الجولة الأولى أمام ناميبيا، والتعادل في الجولة الثانية أمام مالي.