محمد عبد الجليل يكشف مصير فيتوريا حال خسارة أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر يعتمد في تركيبة المنتخب على المحترفين بغض النظر عن مستوى اللاعبين المحليين، معقبًا: "طبعًا المحترفين لازم يلعبوا، ولكن هناك ضرورة لإعداد تركيبة متوائمة".

وتابع "عبد الجليل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مدرب المنتخب لديه عقد لمدة أربع سنوات، وسيستمر وفقًا للعقد حتى مع خسارته للأمم الإفريقية، مشددًا على ضرورة إعلام المدرب على أنه ليس مفروضا على مصر.

وأضاف أن منتخب مصر لا يجب أن يلعب بشكل دفاعي، خاصة وأن هناك أكثر من لاعب في كل مركز جيد للغاية، متابعًا: "المنتخب ليس سيئًا، ولكن المشكلة في توظيف اللاعبين".