منتخب تونس يودع كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تونس وجنوب أفريقيا التي أقيمت اليوم الأربعاء ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

بدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: البشير بن سعيد.

الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة وأهدر منتخب تونس العديد من الفرص على مرمى الأولاد، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك ليغادر بطولة أمم أفريقيا من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة تونس ..