الشباب السعودي يخسر ودية روما الإيطالي في موسم الرياض

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي هزيمة أمام نظيره روما الإيطالي، في مباراة ودية جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وفاز روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الشباب السعودي، في موسم الرياض، على أرضية ملعب استاد الأول بارك.

افتتح التهديف، جواو كوستا في الدقيقة 54 من صناعة نيكولا زاليفسكي، لصالح روما الإيطالي، فيما أدرك يانيك كاراسكو هدف التعادل لصالح الشباب السعودي في الدقيقة 78.

اقرأ أيضًا.. منافسة قوية بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد لضم نجم الاهلي السعودي

فيما أحرز روميلو لوكاكو، هدف التقدم لصالح روما في الدقيقة 85 من صناعة محمد زكي سيلك، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

فريق الشباب السعودي كان قد استضاف نظيره روما الإيطالي على أرضية ملعب استاد الأول بارك، مساء اليوم الأربعاء، احتفالاً بمرور 75 عاما على تأسيسه.