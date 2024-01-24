الإقالة الخامسة.. مدرب تونس يرحل عن منصبه بعد وداع كأس أمم أفريقيا

قرر جلال القادري المدير الفني لـ منتخب تونس تقديم استقالته بعد الوداع المبكر لنسور قرطاج من بطولة كأس أمم أفريقيا.

انتهت مباراة تونس ضد جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس الأمم بالتعادل السلبي بين الفريقين ليودع المنتخب التونسي البطولة رسمياً.

كتب الحساب الرسمي لقناة بي إن سبورت عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “جلال القادري يعلن استقالته من تدريب منتخب تونس”.

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شهدت هذه النسخة من بطولة كأس أمم افريقيا بكوت ديفوار إقالة العديد من المدربين، منهم مدرب البلد المستضيف.

بالإضافة إلى إقالة كريس هيوتون المدير الفني لـ منتخب غانا بعد الوداع المبكر للبلاك ستارز، ولحق به عادل عمروش مدرب تنزانيا.

وكان جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر اخر الإقالات بعدما ودع محاربو الصحراء البطولة عقب الخسارة أمام موريتانيا بهدف دون رد أمس الثلاثاء.