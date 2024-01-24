تأهل 3 مصريات لنصف نهائي التحدي الدولية للخماسي الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت 3 لاعبات مصريات إلى الدور النهائى لبطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث والتي تقام خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى 2024.

و تأهلت هايدي عادل عقب حصولها علي المركز الرابع للمجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1076 نقطة ، كما تأهلت ملك اسماعيل عقب حصولها على المركز الخامس برصيد 1075 نقطة ، بينما حصلت فريدة أبو هاشم علي المركز الـ 14 من نفس المجموعة.

كما تأهلت اميره قنديل للدور النهائي أيضا بعد حصولها على المركز الثاني للمجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 1081 نقطة ، بينما حصلت زينه عامر على المركز الـ 11 وسلمي عبد المقصود على المركز الـ 16من نفس المجموعة.

و حسب نظام البطولة تأهلت أول 9 لاعبات من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور النهائي، والمقرر إقامته يوم السبت 27 يناير بمشاركة 18 لاعبة.

وتقام غدا تصفيات الرجال حيث يشارك منتخبنا بـ 6 لاعب "مقسمين على مجموعتين" هم : اسلام حامد ، محمد الجندي ، معتز وائل ، عمر وائل ، محمد شريف ، نور الدين كريم .

ويشارك في البطولة نحو 500 فرد بواقع 167 لاعبًا و 140 لاعبة و 140 مدربًا وإداري ورؤساء الوفود، بمشاركة 36 دولة في البطولة وهم : الارجنتين ، استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، كرواتيا ، التشيك ، استونيا ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، المانيا ، بريطانيا ، اليونان ، جواتيمالا ، المجر ، الهند ، ايرلندا ، ايطاليا ، اليابان ، كوريا ، كيرجستان ، ليتوانيا ، المكسيك ، نيوزلندا ، بولندا ، البرتغال ، اسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تركيا ، امريكا بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

وتخوض مصر منافسات البطولة ب 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبات و6 لاعبين، واللاعبات هن: سلمي ايمن ، هايدي عادل ، ملك اسماعيل ، اميرة قنديل ، زينه عامر ، فريده ابو هاشم.

واللاعبون هم: اسلام حامد ، محمد الجندي ، معتز وائل ، عمر وائل ، محمد شريف ، نور الدين كريم .

وقد استحدث الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بطولات التحدي لتكون فرص للاعبين لحصد نقاط إضافية في التصنيف الأولمبي، حيث تعد بطولات التحدي الأربعة ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ويحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه ، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات ال 80 نقطة.