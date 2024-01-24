أمم أفريقيا.. إصابة إمام عاشور بإرتجاج ف المخ خلال مران المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إتحاد الكرة بشكل رسمي إصابة إمام عاشور نجم وسط منتخب مصر خلال مشاركته في تدريبات الفراعنة إستعداداً لخوض مباراة ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم بعد سقوطه على رأسه خلال إحدي الألعاب الهوائية و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وتوجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة.

و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.