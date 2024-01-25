موعد مباراة مصر ضد الكونغو في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

يصطدم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بنظيره الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، بعد أن حصد 3 نقاط محتلًا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

بينما صعد منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا، بعد أن حل في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة.

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ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا.