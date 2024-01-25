بالمواعيد.. مواجهات نارية في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

تم تحديد مواجهات دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار بعد انتهاء مباريات دور المجموعات مساء اليوم الأربعاء.

حسم 16 منتخب بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا هم: مصر والسنغال وجنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا والكاميرون وأنجولا وناميبيا والرأس الأخضر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغينيا، الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى كوت ديفوار.

ينتظر جماهير كرة القدم العديد من المواجهات القوية في دور الـ16، أبرزها مباراة نيجيريا والكاميرون، بالإضافة إلى مباراة منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا.

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مواعيد مباريات ثمن نهائي أمم أفريقيا

نيجيريا × الكاميرون ( السبت 27 يناير • الساعة 10 مساء )

أنجولا × ناميبيا ( السبت 27 يناير • الساعة 7 مساءً )

الرأس الأخضر × موريتانيا ( الاثنين 29 يناير • الساعة 7 مساءً )

المغرب × جنوب افريقيا ( الثلاثاء 30 يناير • الساعة 10 مساء )

مالي × بوركينا فاسو ( الثلاثاء 30 يناير • الساعة 7 مساءً )

السنغال × كوت ديفوار ( الاثنين • الساعة 10 مساء )

مصر × الكونغو الديمقراطية ( الأحد 28 يناير • الساعة 10 مساء )

غينيا الاستوائية × غينيا ( الأحد 28 يناير • الساعة 7 مساءً )