لائحة أمم أفريقيا تفاجئ ثلاثي منتخب مصر قبل مواجهة ثمن النهائي

تلقى ثلاثي منتخب مصر، نبأ سارًا قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وبحسب لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا، فإنه سيتم إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها ثلاثي منتخب مصر، في دور المجموعات.

ويمتلك ثلاثي منتخب مصر، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، وعمر مرموش، بطاقة صفراء واحدة لكل منهما في دور المجموعات.

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وتنص اللائحة بحسب المادة 17، على إلغاء جميع البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية دور المجموعات، عدا أي لاعب حصل على بطاقتين صفراوين يتم إيقافه مباراة.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.

ويلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساءً.