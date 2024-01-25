أسدل الستار على منافسات الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار، حيث شهدت العديد من المفاجآت.

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن معرفة الطريق إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، والمواجهات المحتملة في الأدوار القادمة.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، الطريق إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي.

الطريق إلى نهائي أمم أفريقيا 2023

1-مواجهات ثمن نهائي الأمم الأفريقية

-أنجولا ضد ناميبيا.

-نيجيريا ضد الكاميرون.

-الرأس الأخضر ضد موريتانيا.

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-المغرب ضد جنوب أفريقيا.

-مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

-غينيا الاستوائية ضد غينيا.

-السنغال ضد كوت ديفوار.

– مالي ضد بوركينا فاسو.

2- مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا

1- يلعب الفائز من مباراة (أنجولا و ناميبيا) ضد المتأهل من مواجهة (نيجيريا و الكاميرون).

2- يلتقي المنتخب المتأهل من مباراة (الرأس الأخضر و موريتانيا)، ضد الفائز من لقاء (المغرب و جنوب أفريقيا).

3- يواجه الفائز من مباراة (مصر و الكونغو الديمقراطية)، مع المتأهل من لقاء (غينيا الاستوائية ضد غينيا).

4- يلعب المتأهل من لقاء (السنغال ضد كوت ديفوار)، مع المنتخب الفائز من مباراة ( مالي و بوركينا فاسو).

3– مواجهات نصف نهائي أمم أفريقيا

– من المقرر أن يلعب المتأهل من مباراة ربع النهائي (رقم 1) مع الفائز من المواجهة (رقم 2)، كما موضح في الأعلى.

– أما مواجهة نصف النهائي الثانية، ستكون بين الفائزة من المباراة ( رقم 3) والتي يوجد بها منتخب مصر، مع المتأهل من اللقاء (رقم 4) والتي تضم السنغال، كما موضح في الأعلى.

وستقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بين المتأهل من المباراتين.