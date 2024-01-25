إبراهيم سعيد: الأهلي يتحرك لضم محمد بسام أو أبو جبل بعد إصابة محمد الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إصابة محمد الشناوي

الخميس 25/يناير/2024 - 01:30 ص 1/25/2024 1:30:40 AM

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن هناك اتجاه داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" الأهلي يتحرك لضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي التي قد تمتد إلي 6 أشهر ، يعني الموسم بالكامل".

وأضاف:" الأهلي وضع خيارات كثيرة مثل محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر أو محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا أو عودة علي لطفي".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيفتقد محمد الشناوي خلال الأشهر المقبلة بعد الإصابة مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بخلع فى الكتف.