سقط على رأسه .. إرتجاج في المخ يبعد إمام عاشور عن المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني تطورات حالة إصابة إمام عاشور بعد فقده لوعيه أثر سقوطه على رأسه في تدريبات الفراعنة ونقله إلى المستشفى وتبين تعرضه لارتجاج في المخ.

وتأكد بشكل رسمي غياب إمام عاشور عن المشاركة مع منتخبنا الوطني في مباراتنا المرتقبة الصعبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بالدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال طبيب المنتخب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" إمام تعرض للإصابة في كرة بيلعبها (باك ورد) للأسف نزل على رأسه، بقول للجماهير المصرية تطمن إصابات الرأس بنسبة للاعبين أمر شائع".

أضاف:" إمام دخل في حالة إغماء بعد سقوطه وتعاملنا مع الموقف مباشرة الأمر لم يستغرق سوى 4 دقائق بطلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى".

أتم:" فور نقله إلى المستشفى قمنا بإجراء الاشاعات اللازمة وتبين إصابته بارتجاج في المخ واستفاق وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة".