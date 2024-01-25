كولر يرفض تعاقد الاهلي مع نجم زد في الميركاتو الشتوي

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي موقفه النهائي من التعاقد مع أحد نجوم نادي زد في الشتاء الجاري.

ويبحث النادي الاهلي في الفترة الحالية عن التعاقد مع أكثر من لاعب مميز في الميركاتو الشتوي الجاري خاصًة في مركز حراسة المرمى عقب إصابة محمد الشناوي.

وارتبط اسم علي لطفي حارس مرمى نادي زد مجددًا بالعودة لصفوف النادي الاهلي لخلافة محمد الشناوي في حماية عرين المارد الأحمر عقب إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

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وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية أن السويسري مارسيل كولر والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب الحراس لم يوافقا على عودة علي لطفي حارس مرمى نادي زد، في الفترة الحالية.

وشدد على أن كولر يرغب في التوقيع مع حارس مرمى جديد مثل محمد بسام ومحمد أبو جبل، ، لتعويض غياب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.