أول تحرك رسمي من الاهلي لضم بديل الشناوي.. ويرفض رحيل نجمه

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن دخول النادي الاهلي في مفاوضات قوية مع إدارة سيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات محمد بسام حارس المرمى.

ويرغب النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد الإصابة التي تعرض لها الدولي محمد الشناوي مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة بخلع فى الكتف خلال مشاركته فى مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

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وقال شوبير أن الاهلي بالفعل يريد ضم حارس مرمى جديد بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفنى حيث فتح خطوط تواصل مع طارق أبو العينين المشرف على فريق الكرة بنادى سيراميكا للتعاقد مع محمد بسام بعد العودة لـ ميشيل يانكون مدرب حراس القلعة الحمراء.

وأضاف” الاهلي طلب استعارة محمد بسام 6 أشهر من سيراميكا، والأخير ليس لديه مانع حول رحيل حارسه إلى القلعة الحمراء ولكنه طلب الحصول على خدمات مصطفى شوبير”.

وتابع” الاهلي تحفظ على فكرة رحيل شوبير وعرض على مسئولي سيراميكا ضم حمزة علاء، وهو ما قوبل بالرفض وتمسكوا بموقفهم خاصًة أن بسام الحارس الأساسي ومن الصعب التفريط فيه”.