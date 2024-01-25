"فول الصين العظيم وجعفر العمدة".. كيف علقت الجماهير على أداء المنتخبات العربية في دور المجموعات؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علقت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أداء المنتخبات العربية في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، مستخدمة لقطات ومشاهد طريفة من أفلام ومسلسلات "كوميكس".

ونشر أحد الجماهير مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" ووضع صورة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، وعلق: "مصر تنتظر صاحب المركز الثاني من مجموعة المغرب"، وأضاف آخر مشهد من مسلسل "جعفر العمدة" بخصوص توديع تونس والجزائر البطولة، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اضرب كف بكف يا مغرب"، في إشارة إلى أن صاحب هذه المقولة هو منتخب مصر المتأهل إلى الدور المقبل.

وتفاعل آخر بخصوص منافس المغرب في الدور المقبل، مستخدما مشهد من مسلسل "الكبير أوي"، وكتب على صورة تضم الجزائر وتونس: "خدوني معاكم والنبي"، وعلق آخر على مواجهة كوت ديفوار للسنغال، في حال فوز المغرب، وكتب: "يارب المغرب تخسر"، وأضاف آخر عن أداء تونس والجزائر: "كان أسبوع جامد والله".

واستخدم آخر مشهد من فيلم "أحلام الفتى الطائش"، وكتب: "هو محدش هيشرف المنتخبات العربية غيري ولا إيه"، وتفاعل مشجع آخر مع توديع منتخب محاربو الصحراء للبطولة والقناة الجزائرية التي أعلنت إذاعة بعض المباريات، وكتب: "أتمنى الطلوع ده ميأثرش على الماتشات اللي هتذيعوها".

وكان فيلم "طير انت"، من ضمن الأفلام التي استخدمها المشجعون للتعليق على توديع منتخب الجزائر للبطولة وتأهل موريتانيا، وكتب أحدهم: "معلش يا جزائر بس دول عرب ومسلمين، يعني الفرحة مش بايدينا"،

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الإفريقية مرتين في تاريخه، فيما حصد منتخب المغرب نسخة واحدة، لهذا علق مشجع باستخدام مشهد من فيلم "مرجان أحمد مرجان"، وكتب: "احنا بنشكر الجزائريين ونقولهم دي الأخوة الحقيقة عشان شجعونا بجد، هما بيشجعونا عشان عندهم أمل إننا نطلع نقصي المغرب ونحرمهم من البطولة الثانية".