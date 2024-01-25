يصطدم بالسنغال في هذه الحالة.. طريق منتخب مصر حتى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدد منافس منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، إذ يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي تأهل بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، التي تصدرها كاب فيردي.

وجاء طريق منتخب مصر حتى نهائي كأس الأمم الإفريقية كالآتي:

دور الـ16:

مصر – الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد 28 يناير، العاشرة مساءً، ملعب لوران بوكو.

ربع النهائي:

مصر – الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا، يوم الجمعة 2 فبراير، العاشرة مساءً، ملعب الحسن واتار.

نصف النهائي:

مصر – أحد المنتخبات التالية، السنغال – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو، يوم الأربعاء 6 فبراير، العاشرة مساءً، ملعب الحسن واتار.

المركز الثالث

تخوض مصر مباراة تحديد المركز الثالث، حال التعثر في نصف النهائي، وتقام مباراة المركز الثالث، يوم السبت 10 فبراير، العاشرة مساءً، ملعب فيليكس بواني.

مباراة النهائي:

في حال وصل منتخب مصر إلى النهائي، يلعب يوم الأحد 11 فبراير، العاشرة مساءً، على ملعب الحسن واتار.

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