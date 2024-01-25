صورة .. أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

الشارقة - اميمة ياسر - نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة له من داخل إحدى مستشفيات كوت ديفوار، بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال تدريبات المنتخب المصري لكرة القدم الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال عاشور عبر خاصية الاستوري في انستجرام: «الحمد لله على كل شيء أول حاجة أنا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات امبارح يارب ما تكتبها على حد بشكل كل واحد كان جنبي امبارح بشكر دكاترة المنتخب وبشكر الاعيبة وبشكر الجهاز الإداري وأخيرا والله يا جماعة ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل وكل حاجة في لحظة هتروح الحمد لله على كل شيء وبإذن الله أقدر اكون جاهز مع زمايلي».

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم كشف مدة غياب إمام عاشور لاعب الفراعنة عقب الإصابة التي إصابته في الرأس وتعرضه لارتجاج في المخ خلال استعدادات منتخب مصر لمباراة الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال طبيب منتخب مصر في تصريحات تليفزيونية إن إمام عاشور من الصعب أن يلحق بمباراة المنتخب المنتظرة أمام الكونغو الديمقراطية مساء يوم الأحد المقبل في ثمن نهائي أمم إفريقيا، موضحًا أن البروتوكول الطبي الخاص بالتعامل مع إصابات الرأس يقضي بالانتظار لنحو 6 أيام قبل السماح للاعب المصاب بالمشاركة في المباريات مجددًا.

ويلتقي منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد التعادل سلبيا مع تنزانيا.

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16

من المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 يوم الأحد المقبل 28 يناير في العاشرة مساءا بتوقيت القاهر على ملعب لاورينت بوكو .

وأكد اتحاد الكرة في بيان له أن إمام عاشور لاعب منتخب مصر قد تعرض لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا".

و توجه إمام عاشور برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور ، حيث أجرى اللاعب جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و، ومن المنتظر ان يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.

ولم يذكر اتحاد الكرة في بيانه تفاصيل اصابة اللاعب خلال التدريبات ، حيث اكتفي الجهاز الطبي بالتأكيد علي استقرار حالة اللاعب الطبية علي ان يتم الكشف عن باقي التفاصيل في وقت لاحق.

ولم يكشف اتحاد الكرة مدة غياب إمام عاشور وإمكانية لحاقه بمباراة الفراعنة المقرر لها مساء الأحد المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

يذكر ان منتخب مصر اعلن غياب محمد الشناوي عن الفراعنة لنهاية البطولة بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف والسفر الي ألمانيا ، في حين بدأ محمد صلاح برنامج التأهيل للتعافي من اصابته العضلية في إنجلترا علي أمل اللحاق بالمباراة النهائية حال تأهل الفراعنة لها.

نجح منتخب مصر في حجز مقعدًا بدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف كاب فيردي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط. وسجل منتخب مصر ثلاث تعادلات متتالية في دور المجموعات حيث فشل في تحقيق ايه انتصاراً خلال الجولات الثلاثة بعد التعادل مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة 2-2

◄ ترتيب المجموعة الثانية

1- كاب فيردي 7 نقاط

2- منتخب مصر 3 نقاط

3- منتخب غانا نقطتان

4- منتخب موزمبيق نقطتان

◄ نتائج مباريات المجموعة الثانية

مصر 2 - 2 موزمبيق .. الجولة الأولى

غانا 1 - 2 كاب فيردي .. الجولة الأولى

مصر 2 - 2 - غانا .. الجولة الثانية

كاب فيردي 3 - 0 موزمبيق .. الجولة الثانية

مصر 2- 2 كاب فيردي .. الجولة الثالثة

غانا 2 - 2 موزمبيق .. الجولة الثالثة