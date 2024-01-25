علي معلول يقرر اعتزال كرة القدم الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس والنادي الأهلي اعتزال كرة القدم الدولية.

وكشفت قناة "الحوار" التونسية أن علي معلول قرر اعتزال اللعب دوليا، بعد خروج منتخب تونس من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

واحتل منتخب تونس المركز الأخير في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، بعد الخسارة من ناميبيا والتعادل مع مالي وجنوب إفريقيا.

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