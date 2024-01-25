يوسف أسامة يحصد برونزية الجمهورية للبلياردو الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - حصد لاعب نادي الصيد يوسف أسامة المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية رقم (٣) للبلياردو الفرنسي والتى أقيمت على بمنطقة الاسكندرية خلال الفترة من ١٣-٢١يناير.
زعلى الجانب الآخر، يخوض فريق البلياردو سنوكر بنادى الصيد بطولة الجمهورية للتصنيف رقم (1) والتى يستضيفها نادى الصيد ببورسعيد ونادى التجديف خلال الفترة من 17-31يناير.
تضم قائمة الفريق اللاعبين عبدالرحمن شاهين ، امير الطهطاوي -مصطفى جبيلي- محمد حموده- خالد فاروق_ ايمن جاد_ ياسر الشربيني_ محمد عبدالحكيم- عبدالرحمن هريدي_ اسامه مراد_ هيثم اسامه_ حسام نبيل_ حسام الصاوى اسر محمد اسلام الطرابيلي_ عمرو فوزى احمد جوده- محمود المصري- محمد الشحات -يوسف مصطفى- محمد زكى- مينا ايهاب- علي الدهشان- لطيف سمير -مازن الشرقاوي - احمد سلومى- محمد عطا احمد هاشم _ مصطفى حلاوه - ادهم بجاتو- محمد علاء- حسن يوسف- محمد عطعوط- مروان رحمه- محمد الحريري.
الجهاز الفني والإداري
المدير الفني سليمان غزال
الإداري محمد عبدالهادي