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يوسف أسامة يحصد برونزية الجمهورية للبلياردو الفرنسي

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد لاعب نادي الصيد يوسف أسامة المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية رقم (٣) للبلياردو الفرنسي والتى أقيمت على بمنطقة الاسكندرية خلال الفترة من ١٣-٢١يناير.

 

زعلى الجانب الآخر، يخوض فريق البلياردو سنوكر بنادى الصيد بطولة الجمهورية للتصنيف رقم (1) والتى يستضيفها نادى الصيد ببورسعيد ونادى التجديف خلال الفترة من 17-31يناير.


تضم قائمة الفريق اللاعبين عبدالرحمن شاهين ، امير الطهطاوي -مصطفى جبيلي- محمد حموده- خالد فاروق_ ايمن جاد_ ياسر الشربيني_ محمد عبدالحكيم- عبدالرحمن هريدي_ اسامه مراد_ هيثم اسامه_ حسام نبيل_ حسام الصاوى اسر محمد اسلام الطرابيلي_ عمرو فوزى احمد جوده- محمود المصري- محمد الشحات -يوسف مصطفى- محمد زكى- مينا ايهاب- علي الدهشان- لطيف سمير -مازن الشرقاوي - احمد سلومى- محمد عطا احمد هاشم _  مصطفى حلاوه - ادهم بجاتو- محمد علاء- حسن يوسف- محمد عطعوط- مروان رحمه- محمد الحريري.


الجهاز الفني والإداري 
المدير الفني سليمان غزال 
الإداري محمد عبدالهادي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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