كروكيه الصيد يهزم الزهور فى بطولة الدورى العام

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكروكيه بنادى الصيد الفوز على نظيره فريق الزهور بنتيجة 1/4 فى المباراة التى اقيمت على ملعب الاخير فى اطار منافسات الدورى العام.



مثل الفريق اللاعبين احمد المهدى ، مصطفى نزار ، عصام الشاذلى ، عمرو الابيارى ، غادة كرم ، جنى محمد ، نهى ممدوح.

نتائج بطولة الصيد السنوية للكروكيه

أولا : بطولة المهندس حسين صبور للزوجى المفتوح

توج محمد كارم ( الزهور) و محمد صلاح ( هيليوبوليس) بالمركز الاول ، فاز زوجى الصيد احمد المهدى وجنى محمد بالمركز الثانى ، حصد زوجى الصيد عمرو الابيارى ومحمد وليد المركز الثالث ، احرز زوجى الجزيرة حازم محمود ومحمد نصر المركز الرابع ، حقق محمد ابو النور (القاهرة) وسها مصطفى (هيليوبوليس الشروق) المركز الخامس ، فاز مصطفى نزار (الصيد) و عبد الله حامد (كفر الشيخ) بالمركز السادس ، حصد ياسر ابو النور وهانى محمد المركز السابع ، احرز زوجى مدينة نصر باسم بهجت واحمد هانى المركز الثامن.

ثانيا : بطولة ناهد حسن لفردى السيدات

توجت منال خضير (الزهور) بالمركز الأول، فازت وفاء لطفى (الزمالك) بالمركز الثاني ، أحرزت دينا سعد (القاهرة) المركز الثالث ، حققت سها مصطفى (هليوبوليس الشروق) المركز الرابع.