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سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع النيجيري فيبو أكيم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع النيجيري فيبو أكيم لاعب فريق بلدية المحلة، في عقد يمتد الى خمس مواسم قادمة حتى 2029.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على طلب الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة وشابة تستطيع تقديم الإضافة الفنية خلال المباريات المقبلة، من أجل مواصلة العروض القوية التي يقدمها فريق سيراميكا كليوباترا.

وكان فيبو أكيم شارك مع بلدية المحلة في ١١ مباراة خلال الموسم الحالي وساهم في ٥ أهداف، حيث أحرز هدفا وصنع ٤ أهداف أخرى.

ونجح سيراميكا كليوباترا في الظفر بخدمات اللاعب الذي قدم مستويات مميزة مع بلدية المحلة، ما جعله محط اهتمام الأندية خلال الفترة الأخيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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