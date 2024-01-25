تعرف على مدافع الزمالك الفلسطيني ياسر حمد

ياسر رشاد - القاهرة - أولى صفقات الزمالك الشتويه

الخميس 25/يناير/2024 - 09:09 م 1/25/2024 9:09:18 PM



رغم عدم الإعلان الرسمي حتى وقتنا هذا عن الصفقه إلا أن أنباء ترددت بقوه عن تعاقد مجلس الإدارة بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد والذي يحمل أيضا الجنسيه الأسبانيه مدة موسم ونصف ليكون أولى صفقات الأبيض فى الميركاتو الشتوي بعد إنتهاء أزمة القيد.

ياسر حمد يلعب حاليا ضمن صفوف المنتخب الفلسطيني المشارك فى كأس آسيا المقامه بقطر.

يبلغ اللاعب من العمر ٢٦ عاما من مواليد ١٩٩٧

احترف اللاعب ضمن عدة أنديه أوربية هى اتلتيك بلباو خمس سنوات من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢ ثم أريناس جوتسكو الإسباني من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٦ ثم بورتغاليتى إسبانيا من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ ومن قبله لايابوا إسبانيا موسم واحد ثم نادى البيسين البحرين موسم ٢٠٢٢ ولعب للنادى المصري البورسعيدي والريان القطري والقادسيه الكويتي وايست نورث يونايتد الهندي.

ويتميز اللاعب بطول القامه ١٨٦ سم وسرعه الانقضاض .

ويأتي التعاقد معه كلاعب حر وسيتم قيده كلاعب محلى باعتباره فلسطينى حسب لائحة اتحاد الكره