"يتوسلون للحصول على سيلفي".. رامي عباس يوجه رسالة قوية إلى منتقدي محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رد رامي عباس وكيل المصري محمد صلاح على رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين شككوا في ولائه لمنتخب مصر.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "نفس الأفراد (الانفلونسر) الذين يتوسلون للحصول على متابعة أو سيلفي عندما يقابلون محمد صلاح، حاولوا الاستفادة من إصابته وشككوا في التزام محمد تجاه بلاده، لقد فعلوا هذا بحثًا عن الشهرة والاعجابات".

وأضاف: "الأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح أكد منذ قليل على أنه سيفعل أي شئ من أجل العودة في أسرع وقت للمشاركة مع منتخب مصر.

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